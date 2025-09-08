В порту Таганрога построят перегрузочный комплекс за 1 млрд рублей

В районе Северного мола Таганрога планируется построить универсальный портовый перегрузочный комплекс. Стоимость проекта оценивается в 1,1 млрд руб. Начало строительства намечено на 2026 год. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Проект прошел все этапы согласования: получена вся необходимая разрешительная документация, разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Реализация проекта, который входит в программу 100 губернаторских инвестиционных инициатив, позволит создать 50 новых рабочих мест.

Пропускная способность комплекса составит от 270 до 300 тыс. т в год зерновых и генеральных грузов. Гидротехнические сооружения, которые будут созданы, обеспечат защиту акватории порта от морских воздействий и позволят организовать погрузочно-разгрузочные операции на территории Северного мола и причалов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году таганрогский морской торговый порт заработал 925,1 млн руб., что в 1,9 раза больше результатов 2023 года. Об этом сообщается в годовом отчете компании. Чистая прибыль при этом достигла 402,3 млн руб., хотя 2023 год порт закончил с убытком в 27,5 млн руб.

