Ростовская область вошла в число лидеров по числу частных инвесторов на Мосбирже

По итогам августа 2025 года Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX). Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Число частных инвесторов с брокерскими счетами в регионе достигло 1,2 млн человек, что на 32,6 тыс. больше, чем месяц назад. В августе сделки на фондовом рынке заключали 111,7 тыс. жителей региона. Ростовская область заняла шестое место в общероссийском рейтинге по количеству частных инвесторов, поднявшись на одну позицию. Выше нее в рейтинге находятся Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

В августе количество физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже достигло 38,4 млн. Всего было открыто 72 млн счетов.

Наталья Белоштейн