Эксперты заявили о росте интереса к русской классической литературе

Все больше россиян склоняются к перечитыванию и открытию для себя русской литературной классики. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, ссылаясь на данные книжного сервиса «Литрес».



Эксперты компаний связывают положительную динамику в том числе с созданием нового контента, который переосмысляет классические произведения или основываются на их мотивах. Статистика подтверждается моделями монетизации имиджевой рамки «ВТБ – это классика», данные по которой собрали за период с 1 января по 31 июля 2025 года. Имиджевая кампания банка, запущенная в сентябре 2024 года, строится на новом прочтении сюжетов. Конкретнее — режиссеры показывают альтернативный, «счастливый» финал истории.

«Читателям интересно освежить в памяти увиденный по ТВ сюжет, чтобы понять, какой урок, заложенный автором, был актуален в прошлом и какие новые акценты можно увидеть сегодня», — поясняет Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

Наибольший рост продемонстрировали «Пиковая дама» Александра Пушкина (+ 212% к аналогичному периоду 2024 года), «Бесприданница» Александра Островского (+194%) и «Вишневый сад» Антона Чехова (+ 132%). Далее следуют «режиссерские» версии «Му-му» (+92%), где в отличие от оригинала Герасим не решает утопить собачку. Еще одно прочтение произведения Ивана Тургенева роман «Отцы и дети», где главный герой Евгений Базаров в финале не умирает от тифа, выросло на 75%. Роман «Обломов» Ивана Гончарова решили прочитать на 80% пользователей, чем годом ранее, а к сюжету «Преступления и наказания» Федора Достоевского обратились на 68% читателей больше, чем в аналогичный период 2024 года. Интерес к пьесе «Горе от ума» Александра Грибоедова вырос на 33%, а роман Ильфа и Петрова «12 стульев» — на почти 27%.