В Волгодонске при поддержке Ростовской АЭС прошёл экологический фестиваль, посвященный 80-летию атомной промышленности

Шесть интерактивных площадок и четыре мероприятия объединил фестиваль «ЭКОФЕСТ-2025», прошедший в Волгодонске - городе расположения Ростовской АЭС. Он проходил под девизом «Прими решение в пользу природы» в рамках мероприятий, посвященных 80-летию атомной промышленности*.

«В 2025 году атомщики России отмечают 80 лет с момента создания атомной промышленности. История развития мирного атома включает множество уникальных открытий и достижений. Сегодня у атомной отрасли есть большая новая мечта - долгая и здоровая жизнь для человечества за счет чистой энергии атома, передовых методов ядерной медицины, новых материалов и современных цифровых технологий. Наш экофест - это небольшой, но весомый вклад в поддержку зеленой энергетики Росатома. Вместе мы создаем яркое и полезное событие, направленное на формирование конструктивных решений в сфере экологического благополучия. Прежде всего, наш фестиваль ориентирован на молодое поколение, но среди его участников есть люди, за плечами которых многолетний опыт в области охраны окружающей среды и формирования экопривычек, которым они также готовы делиться с нашими юными друзьями», - отметила исполняющая обязанности заместителя директора Ростовской АЭС Светлана Цыба.

В рамках фестиваля, который проходил в течение двух дней, состоялся экотур независимых экологов Дона из числа молодых ученых и студентов, презентация отчета об экологической безопасности Ростовской АЭС и экологических проектов региональных общественных организаций, а также - эковелоквест. На центральной площадке фестиваля, в информационном центре Ростовской АЭС, проходили мастер-классы по изготовлению экосувениров, раздельному сбору мусора, викторины с раздачей брендированных подарков.

Партнерами экологического фестиваля стали Организация молодых атомщиков и волонтеры социально-экологического проекта Ростовской АЭС «Экодвиж», Общественная палата г. Волгодонска, Волгодонский эколого-исторический музей, Центр дополнительного образования детей «Радуга», Станция юных техников, благотворительный фонд «Я есть!» (г.Ростов-на-Дону),ученые и студенты Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону). Еще один участиник экофеста - Российский эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки» (г. Цимлянск).

«Наш проект с одной стороны экологический, с другой - социальный. Из пластиковых крышечек, которые мы собираем и сдаем делают инвалидные коляски, ходунки, вертикализаторы, электроциклы и другие средства реабилитации для взрослых и детей. Во время фестиваля мы собрали более 3 тысяч пластиковых крышек», - рассказала куратор Российский эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки» в г. Цимлянске Марина Котегова.

Особое место на форуме заняла мобильная выставка Волгодонского эколого-исторического музея «Люди и мусор: кто кого?». Она рассказывает об антропогенном влиянии на состояние окружающей среды и принципе жизни «Ноль отходов».

Ростовская атомная станция обеспечивает энергетическую безопасность юга России, заботится об окружающей среде и создает условия для привлечения к вопросам охраны природы молодежи и всех жителей региона. Только за последние 10 лет Ростовская АЭС инвестировала в экологическую безопасность более 3,5 млрд рублей.

«Это мероприятия самой разной направленности - от модернизации оборудования и повышения производственного экологического контроля до вклада в обогащение донской фауны. С 2017 года на атомной станции активно ведётся работа по селективному сбору отходов. За это время на вторичную переработку отправлено свыше 250 тонн бумаги и картона, что позволило обеспечить вторсырьем перерабатывающие предприятия для производства более 200 тонн новой бумажной продукции. Все это свидетельствует о высочайшем уровне ответственности атомщиков - нашей ответственности - за обеспечение безопасности своего предприятия, сохранение и восполнение экосистем Дона и качество жизни жителей региона», - рассказала и.о. начальника отдела охраны окружающей среды Мария Бублик.

Экологическое благополучие - один из ключевых приоритетов развития современной России. Страна активно реализует комплекс мер, направленных на сохранение природных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду и формирование экологически ответственного общества.