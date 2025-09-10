В Ростове отменили массовые мероприятия на День города

Власти Ростова отказались от проведения массовых мероприятий в честь Дня города из соображений безопасности жителей и гостей. Жителям предложили альтернативные способы празднования городского торжества. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

По словам господина Скрябина, улицы украсили скромно. Причиной отказа от традиционных празднований стала безопасность горожан.

«Уверен, что вы с пониманием отнесетесь к такому решению. Ведь отметить День города можно не только музыкой и фейерверком, но и добрыми делами. Но сейчас в приоритете — вопросы безопасности», — заявил глава города.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на декорации к 276-летию Ростова выделили 14,4 млн руб.

Валентина Любашенко