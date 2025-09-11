Аэропорт «Платов» за два года простоя получил 5,4 млрд рублей субсидий
За два года, закрытый для полетов международный аэропорт «Платов» получил 5,38 млрд руб. поддержки из федерального бюджета. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные Росавиации.
Федеральные субсидии перечислялись с 2022 по 2024 год, в том числе для сохранения штатной численности персонала. Еще один транш воздушная гавань получит в этом году.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля 2022 г. Кроме «Платова» запрет распространился еще на 10 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Ограничения были введены в целях безопасности, их продлевают регулярно.