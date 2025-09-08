СКР намерен возбудить новое уголовное дело против ростовского судьи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей РФ дать согласие на возбуждение нового уголовного дела в отношении судьи, председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Алексея Куделина. Вопрос внесен в повестку заседания коллегии, назначенного на 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи намерены возбудить в отношении Алексея Куделина новое уголовное дело о получении взятки (ч.6. ст.290 УК РФ, предусматривает до 15 лет колонии). Подробности об обстоятельствах преступления не сообщаются. «В отношении Куделина еще с прошлого года расследуется дело о взяточничестве, сейчас речь о новом эпизоде»,— сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

В сентябре прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей по представлениям главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дала разрешение на арест Алексея Куделина. Тогда сообщалось, что судья, по данным следствия, замешан в громком коррупционном скандале, разразившемся в судебной системе Ростовской области в 2023 году. В нем фигурируют бывшие председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова и начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский.

По данным следствия, Елена Золотарева и Татьяна Юрова получали взятки. Последняя, по материалам дела, выступала еще и посредником (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) при передаче взяток председателю суда. Андрея Рощевского также обвиняют в том, что он выступал посредником в коррупционных преступлениях. Как указано в обвинительном заключении, в 2022 году фигуранты получили в общей сложности 26,4 млн руб. за вынесение решений по уголовным и гражданским делам. Слушание их дела, начатое в конце июля этого года в Первомайском райсуде Краснодара, продолжается.

Кристина Федичкина