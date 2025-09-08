Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР намерен возбудить новое уголовное дело против ростовского судьи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей РФ дать согласие на возбуждение нового уголовного дела в отношении судьи, председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Алексея Куделина. Вопрос внесен в повестку заседания коллегии, назначенного на 15 сентября.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи намерены возбудить в отношении Алексея Куделина новое уголовное дело о получении взятки (ч.6. ст.290 УК РФ, предусматривает до 15 лет колонии). Подробности об обстоятельствах преступления не сообщаются. «В отношении Куделина еще с прошлого года расследуется дело о взяточничестве, сейчас речь о новом эпизоде»,— сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

В сентябре прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей по представлениям главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дала разрешение на арест Алексея Куделина. Тогда сообщалось, что судья, по данным следствия, замешан в громком коррупционном скандале, разразившемся в судебной системе Ростовской области в 2023 году. В нем фигурируют бывшие председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова и начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский.

По данным следствия, Елена Золотарева и Татьяна Юрова получали взятки. Последняя, по материалам дела, выступала еще и посредником (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) при передаче взяток председателю суда. Андрея Рощевского также обвиняют в том, что он выступал посредником в коррупционных преступлениях. Как указано в обвинительном заключении, в 2022 году фигуранты получили в общей сложности 26,4 млн руб. за вынесение решений по уголовным и гражданским делам. Слушание их дела, начатое в конце июля этого года в Первомайском райсуде Краснодара, продолжается.

Кристина Федичкина

Новости компаний Все