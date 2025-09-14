Главные новости за выходные 13-14 сентября

14 сентября в России проходят выборы. В 20 регионах выбирают губернаторов, в 11 регионах — депутатов региональных парламентов, в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Как рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, на выборах разного уровня проголосовали более 16 млн человек. Еще свыше 1,4 млн избирателей отдали свои голоса за кандидатов дистанционно.

Москва отметила 878 лет со дня основания. Мэр Сергей Собянин поздравил всех горожан с праздником. Мероприятия длились все выходные. 13 сентября в концертном зале «Зарядье» выступили мэр и президент Владимир Путин. Последний назвал Москву лучшим городом на земле.

Североатлантический альянс 12 сентября начал операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. Операцию анонсировал днем ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поводом он назвал инцидент с беспилотниками в Польше 10 сентября.

Тбилисский городской суд отправил под арест бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и легализации незаконных доходов. О задержании министра стало известно 11 сентября.

Вечером 13 сентября в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Во время проверки путей были обнаружены взрывные устройства. Одно из них сдетонировало. Погибли три сотрудника Росгвардии.

Ранним утром 14 сентября в Ленинградской области в Лужском районе с рельсов сошел тепловоз с 15-ю порожними цистернам. Никто не пострадал. Чуть позднее в том же регионе вблизи станции Семрино в Гатчинском округе с рельсов сошел тепловоз, погиб машинист.

