Путин назвал Москву одним из лучших городов на планете

Москва — один из лучших городов на планете. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в концертном зале «Зарядье». Там проходит празднование Дня города.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

«Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть»,— сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

На том же выступлении Владимир Путин заявил, что Москва — это город, в котором хочется жить, учиться, работать и иметь свое дело. По его словам, столица формирует уникальную атмосферу настроения. Президент добавил, что команда мэра Москвы Сергея Собянина правильно расставляет приоритеты, добиваясь результатов.

Со дня основания Москвы прошло 878 лет. Празднование Дня города проходит в этом году 13 и 14 сентября.