Генштаб Польши объявил о начале операции «Восточный страж»

Североатлантический альянс начал операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба армии Польши.

На опубликованном в Х видео французский самолет А400 совершает посадку в Минске-Мазовецком. Помимо Франции в операции примут участие Великобритания, Дания, Германия и другие страны-члены НАТО.

«Это очень серьезная операция, вероятно, одна из крупнейших в истории НАТО»,— сказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, в операции будут задействованы самолеты, вертолеты, а также наземная техника, в том числе средства ПВО.

Операцию анонсировал 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поводом он назвал инцидент с беспилотниками в Польше 10 сентября. Тогда польские власти заявили о как минимум 19 БПЛА, нарушивших воздушное пространство республики, несколько из них было сбито.

