Клычков сообщил о гибели росгвардейца в результате взрыва под Орлом

Умер третий росгвардеец, раненный при взрыве на ж/д путях в Орловской области

В результате взрыва на железной дороге в Орловской области погиб сотрудник Росгвардии. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«К сожалению, пришли плохие новости из больницы – скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь семьям наших бойцов»,— написал Андрей Клычков.

13 сентября на железнодорожных путях в Орловской области были обнаружены взрывные устройства. Одно из них подорвалось, и в результате погибли два сотрудника Росгвардии. Также губернатор сообщал об одном пострадавшем.

