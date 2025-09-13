Собянин поздравил москвичей с 878-летием столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с поздравлением в честь Дня города. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, он подчеркнул, что Москва — сердце русских земель, древний, но вечно молодой центр России. Со дня основания города прошло 878 лет.

Господин Собянин отметил, что на протяжении истории столица переживала множество серьезных испытаний, но каждый раз выходила из них сильнее. Москва, по его словам, — это город-труженик и город-герой, где во многом создается интеллектуальная и экономическая мощь России.

Мэр добавил, что Москва — один из крупнейших и влиятельных в мире городов, который конкурирует с лучшими столицами планеты по многим показателям. Он призвал жителей любить и беречь столицу.

В этом году День города отмечается 13 и 14 сентября. Ежегодное празднование этого события в Москве проходит с 1987 года.