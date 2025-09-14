Памфилова: более 16 млн человек проголосовали на выборах разного уровня

На выборах разного уровня в регионах России проголосовали более 16 млн человек. Еще свыше 1,4 млн избирателей отдали свои голоса за кандидатов дистанционно. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовали более 1 млн 471 тыс. человек, что составляет более 85% от тех, кто подал заявления на голосование по ДЭГу»,— сообщила председатель ЦИК (цитата по ТАСС). Она отметила, что на экстерриториальных участках в Москве зарегистрировались 17,7 тыс. человек, из них проголосовали 12 тыс.

Из сведений на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) следует, что более 1,5 млн человек отдали свои колоса за кандидатов дистанционно, явка составляет почти 88%.

Элла Памфилова добавила на брифинге, что во время голосования было зафиксировано около 290 тыс. атак на интернет-ресурсы ЦИК и более 300 — на ДЭГ. Она отметила, что на работу системы ГАС «Выборы» и ДЭГ атаки не повлияли (цитата по «Интерфакс»).