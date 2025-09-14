После схода тепловоза с рельсов в Ленинградской области погиб машинист

В результате схода одиночного тепловоза с рельсов погиб машинист вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой»,— написал Александр Дрозденко.

По словам губернатора, в Ленинградской области будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта. Увеличится количество автобусов, которые ходят на направлении Луга — Гатчина — Петербург.

Сегодня Александр Дрозденко сообщил, что в Лужском районе Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами. Губернатор писал, что жертв в результате происшествия нет.