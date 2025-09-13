В Орловской области в результате взрыва на железной дороге погибли два человека

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При детонации погибли два человека, один получил ранение.

На перегоне Малоархангельск — Глазуновка задерживаются несколько поездов. «Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам»,— написал глава региона в Telegram-канале. Он подчеркнул, что сейчас ситуация находится под контролем властей, а оперативные службы ведут поиски причастных к минированию путей. Рассматривается вопрос доставки пассажиров до мест проживания автобусами.

На этой неделе над Орловской областью силы противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА. Ночью в среду и в воскресенье были уничтожены в общей сложности 18 беспилотников. Пострадавших и разрушений не было.

Сергей Толмачев, Воронеж; Елизавета Шмакова