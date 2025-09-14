С рельсов в Ленинградской области сошел тепловоз с пустыми цистернами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Лужском районе с рельсов сошел тепловоз с 15-ю порожними цистернами. Ранее он писал, что с рельсов сошли три вагона товарного состава.

«Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек»,— написал господин Дрозденко в Telegram-канале.

Как добавил губернатор, ЧП произошло на перегоне Строганово—Мшинская. Туда направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга. На месте работают саперы, следователи проверяют версию диверсии.