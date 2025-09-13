Суд отправил под арест экс-главу Минобороны Грузии Бурчуладзе

Тбилисский городской суд отправил под арест бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и легализации незаконных доходов. Об этом сообщило агентство Интерпрессньюс.

Решение об аресте приняла судья Эка Барбакадзе, удовлетворив ходатайство со стороны прокуратуры. До этого защита обратилась в суд с просьбой выпустить Джуаншера Бурчуладзе под залог.

О задержании экс-главы Минобороны Грузии стало известно 11 сентября. В 2023 году господин Бурчуладзе, его заместитель и экс-начальник департамента закупок Минобороны создали «конкурентную среду» при покупке магнитно-резонансного томографа для медицинского департамента ведомства.

Сообщники действовали по указу Джуаншера Бурчуладзе, им помогал родственник экс-главы Минобороны, следует из публикации. В результате цена томографа была завышена искусственно, из-за чего Минобороны Грузии потерпело ущерб в размере 1,3 млн лари ($496 тыс.).