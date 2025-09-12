Главные новости за 12 сентября. Новороссийск

Общий грузооборот российских портов Азово-Черноморского бассейна по итогам восьми месяцев 2025 года снизился на 9,1%, до 57 млн т.

СКР проверит перевод участков ИЖС в парковую зону в Новороссийске.

Турецкие специалисты помогут произвести дегазацию полигона в Новороссийске.

ФК «Черноморец» презентовал новую форму игроков.

Стоимость авиабилетов в Сочи и Геленджик может снизиться после возобновления работы аэропорта Краснодара.

Анапа заняла третье место в рейтинге доступности отдыха в бархатный сезон.

В Анапе привлекли к ответственности пристава, нарушившего права участника СВО.