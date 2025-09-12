Турецкие специалисты помогут произвести дегазацию полигона в Новороссийске

Представители турецкого города-побратима Самсун посетили проблемный полигон твердых коммунальных отходов в Новороссийске, где до сих пор не прекращается возгорание. Целью визита стала оценка ситуации и проработка совместного проекта по дегазации объекта, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Рафаэля Беглярова Фото: Telegram-канал Рафаэля Беглярова

Делегация изучила полный цикл обращения с отходами — от их вывоза до сортировки. Ключевой инициативой стало предложение по извлечению свалочного газа из тела полигона для последующей генерации из него тепловой и электроэнергии. Реализация этого проекта может значительно повысить экологическую и энергетическую эффективность региона.

В составе делегации присутствовали специалисты компании SAMSUN AVDAN, обладающей необходимыми технологиями, и представитель администрации Самсуна, курирующий вопросы ТКО.