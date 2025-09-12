СКР проверит перевод участков ИЖС в парковую зону в Новороссийске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Новороссийске, где жители улицы Сейнерной пожаловались на изменение статуса их земельных участков с ИЖС на парковую зону в новом генплане. По словам граждан, это решение принято без их ведома и лишает их возможности достроить и зарегистрировать дома, сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственный комитет по Краснодарскому краю начал процессуальную проверку. На обращение жителей ответила замглавы Новороссийска Екатерина Степаненко. По ее словам, документ прошел все согласования с федеральными, региональными и муниципальными органами. Городская дума утвердила генплан 13 ноября 2024 года.