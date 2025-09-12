В Анапе привлекли к ответственности пристава, нарушившего права участника СВО

В результате оперативного вмешательства краевой прокуратуры устранено нарушение прав военнослужащего, участвующего в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Поводом стала жалоба заявителя на действия сотрудников Анапского городского отдела судебных приставов. Проверка, проведенная по поручению надзорного ведомства, выявила грубые нарушения закона: пристав взыскал денежные средства с банковского счета военнослужащего, не предоставив ему установленный законом срок для добровольного погашения долга. При этом официальное обращение гражданина было оставлено без внимания.

По итогам прокурорского реагирования незаконно удержанные 35 тысяч рублей возвращены на счет заявителя, исполнительное производство приостановлено. К виновному должностному лицу решается вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия.