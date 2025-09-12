Анапа заняла третье место в рейтинге доступности отдыха в бархатный сезон

Геосервис «2ГИС» провел исследование стоимости отдыха в семи популярных туристических направлениях черноморского побережья Краснодарского края в бархатный сезон. Анапа заняла третье место в рейтинге по доступности курортного отдыха.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В среднем день пребывания в Анапе обходится туристам в 8,3 тыс. руб. В эту сумму входит проживание в гостинице — 4,8 тыс. руб., питание — 2,2 тыс. руб. за два приема пищи и развлечения — 1,3 тыс. руб.

Самым бюджетным вариантом для отдыха на Черном море стал Туапсе со средней стоимостью дня в 5,6 тыс. руб. Вторую позицию занял Краснодар с ценой 6,4 тыс. руб.

Наиболее затратным направлением оказался «Сириус», где курортный день стоит в среднем 12 тыс. руб. Высокая цена объясняется дорогим размещением — от 7,3 тыс. руб. за ночь.

Для расчетов специалисты учитывали стоимость суточного проживания, двухразового питания в заведениях общественного питания и одного развлечения — от аквапарка до дельфинария. Исследование охватило курорты, которые чаще всего выбирают путешественники в бархатный сезон, согласно данным сервиса бронирования «Отелло».

Алина Зорина