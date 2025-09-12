РСТ: цены на перелеты в Геленджик могут снизиться после открытия аэропорта Краснодара
Стоимость авиабилетов в Сочи и Геленджик может снизиться после возобновления работы аэропорта Краснодара. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора «Мультитур».
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Минтранс РФ ранее объявил об открытии аэропорта Краснодара, закрытого с февраля 2022 года по соображениям безопасности. Первый регулярный рейс в Краснодар будет выполнен 17 сентября авиакомпанией «Аэрофлот» из Москвы.
В «Мультитуре» отметили, что появление альтернативного аэропорта повысит транспортную доступность региона и окажет позитивное влияние на стоимость перелетов.
Также туроператор напомнил, что бархатный сезон в Краснодарском крае продолжается, а курорты региона работают круглогодично. Наиболее заметное влияние открытия аэропорта, по мнению компании, проявится к началу нового туристического сезона.