ФК «Черноморец» презентовал новую форму игроков

Футбольный клуб «Черноморец» презентовал третий комплект формы игроков. Об этом сообщается в Telegram-канале ФК.

Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Новый комплект был выпущен в честь празднования Дня города. По словам представителей футбольного клуба, форму создали совместно с российской букмекерской конторой Fonbet. На одежде темного цвета изображена карта Новороссийска.

«Великая история города, люди, которые ее пишут, победы, которые становятся достоянием каждого из нас — это все Новороссийск. А наш “Черноморец“ — гордость каждого новороссийца, то, где бьется сердце родного города», — говорится в сообщении.

Алина Зорина

