Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в 2025 году снизился на 9%

Общий грузооборот российских портов Азово-Черноморского бассейна по итогам восьми месяцев 2025 года снизился на 9,1%, до 57 млн т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию морских торговых портов (АСОП).

С января 2025 года общий грузооборот морских портов России снизился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 576,3 млн т.

Объем перевалки сухогрузов составил 283 млн т (-4,8%), а объем перевалки наливных грузов — 293,3 млн т (-2,2%). При этом экспортных грузов за первые восемь месяцев 2025 года было перегружено 452,4 млн т (-3,9%), импортных грузов — 27,6 млн т (-0,6%), транзитных — 49,4 млн т (+9,5%), каботажных — 46,9 млн т (-12,5%). Грузооборот морских портов Балтийского бассейна снизился на 1,4%, до 181,1 млн т, Азово-Черноморского — на 9,5%, до 169,4 млн т, Каспийского — на 22,6%, до 4,9 млн т. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 164 млн т (+4,2%).