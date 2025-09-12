Главные новости за 12 сентября. Сочи

Федеральная территория Сириус приняла около 1 млн гостей в летний период 2025 года. Из общего числа посетителей 600 тыс. человек разместились в официальных средствах размещения.

Адлерский районный суд Сочи приговорил двух жителей курорта к лишению свободы за незаконную торговлю наркотиками через интернет. Первый фигурант дела получил 12 лет колонии строгого режима, второй — 10 лет.

После возобновления работы аэропорта Краснодара стоимость авиабилетов на курорты черноморского побережья может стать ниже. Это позволит перераспределить пассажиропотоки и частично разгрузить направления, где стоимость билетов в последние годы значительно выросла.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор сотруднику полиции за коррупционное преступление. Подполковника признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Сочи продолжает расти. По итогам августа 2025 года цена квадратного метра достигла 476,2 тыс. руб., увеличившись почти на 16% за год.

Летом 2025 года рынок аренды в Сочи столкнулся с нехваткой небольшого жилья. Число компактных квартир в центре и у моря уменьшилось на 19–23%.

Защитник сборной России Александр Солдатенков подписал контракт с футбольным клубом «Сочи». Соглашение рассчитано на три года, игрок будет выступать под третьим номером.

Самым доступным местом для осеннего отдыха в Краснодарском крае стал Туапсе. Наиболее затратным остается Сириус, где размещение обходится в среднем в 7,3 тыс. руб., а на питание — 3,1 тыс. руб.