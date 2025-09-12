Турпоток в Сириус летом достиг 1 млн человек

Федеральная территория Сириус приняла около 1 млн гостей в летний период 2025 года. Из общего числа посетителей 600 тыс. человек разместились в официальных средствах размещения, сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

«Около 600 тыс. гостей остановились в официально зарегистрированных средствах размещения. У нас их 64»,— написал руководитель.

По его словам, шесть отелей территории имеют статус пять звезд, еще девять — четыре звезды. «Это подтверждает очень высокий уровень комфорта и сервиса»,— подчеркнул господин Плишкин.

Глава администрации отметил, что гости приезжают в Сириус не только ради пляжного отдыха, но и для участия в крупных мероприятиях.

В Сочи количество туристов увеличилось на 4–5%. В Анапе и Геленджике рост составил до 25% по сравнению с прошлым годом.

По прогнозам, в целом по стране в 2024 году количество туристических поездок может достичь 100 млн. Летом туристы совершили 50 млн поездок по России. К 2030 году внутренний турпоток должен достигнуть 140 млн поездок, что предусмотрено нацпроектом «Туризм гостеприимства». Туроператоры отмечают, что каждый год поток туристов по России увеличивается на 6–8%, что позволяет достигать целей нацпроекта.

Кроме Сочи, Геленджика и Анапы, курорты Крыма также показали рост. Туроператоры сообщили, что в этом году на полуострове стало на 60–70% больше туристов.

Мария Удовик