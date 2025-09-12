Полицейского из Сочи осудили на девять лет за взятку

Центральный районный суд Сочи вынес приговор сотруднику полиции за коррупционное преступление. Подполковника признали виновным в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Суд установил, что в июле 2024 года старший участковый уполномоченный отдела полиции по Центральному району получил от индивидуального предпринимателя 180 тыс. руб. Деньги передали за попустительство по службе — полицейский обязался не принимать мер ответственности при выявлении нарушений законодательства в ходе предпринимательской деятельности.

Фигурант дела не признал свою вину.

Суд поддержал мнение прокуратуры Центрального района и назначил обвиняемому девять лет лишения свободы. Кроме того, ему назначили штраф в 900 тыс. руб., что в пять раз больше суммы полученной взятки.

Подполковника лишили специального звания и права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на девять лет. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Хостинского района Сочи оштрафовала организацию на 500 тыс. руб. за передачу взятки директору муниципального учреждения. В 2023 году руководитель компании, занимающейся сносом аварийных деревьев, передал директору муниципального учреждения незаконное вознаграждение в размере 140 тыс. руб. за общее покровительство при исполнении контракта.

Мария Удовик