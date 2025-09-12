Владелец наркомагазина в Сочи получил 12 лет колонии

Адлерский районный суд Сочи приговорил двух жителей курорта к лишению свободы за незаконную торговлю наркотиками через интернет. Первый фигурант дела получил 12 лет колонии строгого режима, второй — 10 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2023 году обвиняемый из-за финансовых проблем согласился на предложение неизвестного лица заняться распространением запрещенных веществ в Сочи через онлайн-площадку. Позже фигурант дела решил вести бизнес самостоятельно и создал собственный интернет-магазин наркотиков. К преступной деятельности местный житель привлек знакомого.

Подозреваемых выследили и арестовали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. При обыске оперативники конфисковали наркотические вещества и денежные средства.

Оба фигуранта признаны виновными в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Судом им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 12 и 10 лет в колонии строгого режима.

«Ъ-Сочи» писал, что Краснодарский краевой суд признал жителя курорта виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и контрабанде, после того как он попытался вывезти 220 свертков с метадоном в Абхазию. Фигуранта дела задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, когда он пытался пройти через пост МАПП «Адлер» с наркотиками, спрятанными в подкладке жилета.

Мария Удовик