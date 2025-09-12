Стоимость «квадрата» в новостройках Сочи достигла 476 тысяч рублей

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Сочи продолжает расти. По итогам августа 2025 года цена квадратного метра достигла 476,2 тыс. руб., увеличившись почти на 16% за год. Такие данные приводит агентство «ОНИКС-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сравнению с июлем рост составил 5,5%, или 24,9 тыс. руб. С начала 2025 года квартиры в новостройках прибавили в цене 7,8% (34,6 тыс. руб. на «квадрат»).

За двенадцать месяцев — с августа 2024-го — стоимость выросла на 15,9%, что в абсолютных значениях составило 65,3 тыс. руб. Год назад средняя цена находилась на уровне 410,9 тыс. руб. за метр. В более долгосрочной перспективе динамика также остается положительной: по сравнению с декабрем 2022-го показатель увеличился на 26,9%, или на 101 тыс. руб.

Разброс цен на рынке остается значительным. Минимальная стоимость «квадрата» составляет 213 тыс. руб., максимальная достигает 3,89 млн руб. Таким образом, диапазон превышает 18-кратный уровень.

Сочи сохраняет позиции одного из самых дорогих и быстрорастущих рынков новостроек среди российских курортных городов.

«Ъ-Сочи» писал, что за период с июля 2024 года по июль 2025 года объем предложения квартир и апартаментов премиум-сегмента в Сочи вырос на 73% — с 270 до 468 объектов. На вторичном рынке за тот же период зафиксировано снижение числа дорогих объектов на 16%, что в абсолютных значениях составляет минус 33 лота.

Мария Удовик