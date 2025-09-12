В Сочи предложение компактных квартир летом сократилось почти на четверть

Летом 2025 года рынок аренды в Сочи столкнулся с нехваткой небольшого жилья. Как рассказала «Ъ-Сочи» генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр», число компактных квартир в центре и у моря уменьшилось на 19–23%. В сезон владельцы также все чаще переводят объекты в сегмент посуточной аренды, где доходность выше, что усугубило нехватку долгосрочных вариантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цены этим летом демонстрировали уверенный рост. В мае средняя посуточная ставка достигла 5 тыс. руб., что почти на треть превышает уровень прошлого года. Долгосрочная аренда однокомнатных квартир подорожала до 43–45 тыс. руб. в месяц, прибавив 10–15% с начала года. «Высокий спрос и ограниченный выбор ликвидных объектов подталкивают цены вверх»,— отметила эксперт.

Компактное жилье у моря или в центре уходит буквально за несколько дней после публикации объявления. В сезон около 70% таких квартир бронируются заранее, а средний срок бронирования вырос до 50–60 дней — на две недели больше, чем год назад. Туристы стали активнее планировать отдых заранее, чтобы не остаться без подходящего варианта.

Одновременно изменилась структура спроса. Если в прошлом году средняя аренда составляла 10–12 дней, то в нынешнем — лишь 6–9. Владельцы делают ставку на краткосрочные сделки, так как посуточная доходность выше, чем при сдаче на месяц. Это уже привело к снижению объема долгосрочного предложения на 8–12%.

Ситуацию осложняют высокие ипотечные ставки. Многие отказываются от покупки жилья и предпочитают арендовать на год-два, но найти подходящий вариант становится все труднее: качественные объекты уходят еще до начала сезона.

Чтобы компенсировать дефицит, на рынок выходят новые форматы. За последние полгода в Сочи заявлено открытие более 30 объектов — от апартаментов и хостелов до коворкингов с сервисом. Они быстрее запускаются в эксплуатацию, чем классические новостройки, и закрывают часть спроса на посуточное размещение.

Осенью арендаторы могут рассчитывать лишь на локальные скидки в сегментах эконом- и бизнес-класса, но серьезного снижения цен ожидать не стоит: спрос останется высоким, а предложение ограниченным. Для инвесторов рынок по-прежнему привлекателен: доходность отдельных объектов достигает 30–40% годовых. Сочи сохраняет позиции одного из самых прибыльных курортов для вложений в недвижимость.

Мария Удовик