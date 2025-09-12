Открытие аэропорта Краснодара может снизить цены на перелеты в Сочи и Геленджик

После возобновления работы аэропорта Краснодара стоимость авиабилетов на курорты черноморского побережья может стать ниже. Такой прогноз озвучили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на данные туроператора «Мультитур».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Мы рассчитываем, что цена на перелеты в Сочи и Геленджик снизится на фоне открытия аэропорта в Краснодаре»,— отметили в «Мультитуре». По словам представителей компании, это позволит перераспределить пассажиропотоки и частично разгрузить направления, где стоимость билетов в последние годы значительно выросла.

В компании также подчеркнули, что, несмотря на завершение летнего сезона, бархатный период в самом разгаре, а курорты Краснодарского края остаются востребованными и в осенние месяцы. В первую очередь открытие краснодарского аэропорта положительно скажется на продажах туров в здравницы и отели Анапы и Геленджика. Однако заметный эффект в виде роста числа бронирований ожидается ближе к новому сезону.

Возобновление работы аэропорта в Краснодаре стало возможным благодаря решению межведомственной группы при Росавиации, которая подтвердила безопасность полетов. Рейсы будут проходить ежедневно с 9:00 до 19:00 по московскому времени, не более чем с пятью взлетами и посадками в час.

Аэропорт Краснодара не принимал пассажирские рейсы более 3,5 лет, но в это время он поддерживался в рабочем состоянии. Сейчас оба терминала, аэродром и специальная техника готовы к работе. В 2024 году была построена новая рулежная дорожка, обновлены фасады терминалов, улучшена навигация внутри здания и отремонтирована парковка.

В Минтрансе России отметили, что возобновление работы аэропорта создаст новые возможности для жителей и бизнеса региона, а также сделает курорты Азовского и Черного морей более доступными для туристов.

Мария Удовик