Туапсе оказался самым дешевым курортом Кубани осенью

Геосервис «2ГИС» определил, что самым доступным местом для осеннего отдыха в Краснодарском крае стал Туапсе. Наиболее затратным остаются Сириус и Сочи.

Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Согласно исследованию, день курортного отдыха в Туапсе обходится в среднем в 5,6 тыс. руб. Город лидирует по низким ценам во всех категориях: проживание стоит от 2,9 тыс. руб. за номер в сутки, питание — 2 тыс. руб. за два посещения кафе и ресторанов, а развлечения — всего 700 руб.

На втором месте по доступности оказался Краснодар, где средняя стоимость дня отдыха составляет 6,5 тыс. руб. Третье место занимает Анапа с ценой 8,4 тыс. руб. В Краснодаре и Анапе цены на еду и развлечения относительно невысокие, однако жилье в Анапе значительно дороже из-за близости к морю и высокого спроса.

Самым дорогим направлением стал Сириус, где день отпуска обходится в 11,9 тыс. руб. На федеральной территории цены на размещение самые высокие — в среднем от 7,3 тыс. руб., а на питание — 3,1 тыс. руб.

В Сочи, включая горный кластер, Лазаревское и Хосту, отдых обойдется в 8,8 тыс. руб. в день. Здесь фиксируются относительно высокие расценки на жилье и развлечения. Геленджик замыкает тройку самых дорогих курортов со средней стоимостью 8,7 тыс. руб. в сутки.

При подсчетах эксперты учитывали стоимость суточного проживания в гостинице, двух приемов пищи в заведениях общественного питания и одного курортного развлечения.

«Ъ-Сочи» писал, что любители горнолыжного спорта начали заранее бронировать отели на зимние каникулы. 30% номерного фонда курорта «Роза Хутор» зарезервированы на новогодние праздники.

Мария Удовик