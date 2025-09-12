Защитник сборной России перешел в «Сочи»

Защитник сборной России Александр Солдатенков подписал контракт с футбольным клубом «Сочи». Соглашение рассчитано на три года, игрок будет выступать под третьим номером. О переходе 28-летнего футболиста сообщили на сайте клуба из Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Господин Солдатенков является воспитанником академии «Чертаново», где начал профессиональную карьеру. С 2020 года он выступал за самарские «Крылья Советов», проведя 162 матча и забив пять голов. На его счету также шесть игр в составе национальной сборной.

В «Сочи» Александр Солдатенков воссоединится с Игорем Осинькиным, который 4 сентября возглавил клуб. Ранее тренер работал с игроком в «Чертаново» и «Крыльях Советов». В октябре прошлого года господин Солдатенков публично поддержал Игоря Осинькина после сообщений о его возможной отставке из самарской команды. Тогда специалист сохранил должность, но покинул «Крылья Советов» в мае этого года.

Под его руководством клуб выиграл Первую лигу в 2021 году и дошел до финала Кубка России. В сезоне 2021/22 самарцы заняли восьмое место в чемпионате России — лучший результат за последние 14 лет. Ранее господин Осинькин также тренировал «Кубань» и «Чертаново».

«Ъ-Сочи» писал, что футбольный клуб «Сочи» расторг контракт с испанским тренером Робертом Морено. Это произошло после неудачного старта сезона, когда команда набрала всего одно очко за семь туров и заняла последнее место в РПЛ. Президент клуба Борис Ротенберг сообщил, что после семи туров «Сочи» с одним очком находится на 16-м месте в турнире.

Мария Удовик