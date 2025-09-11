Главные новости за 11 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Первый рейс запланирован на 17 сентября.

В Краснодарском крае предусмотрены резервные помещения для обеспечения безопасности граждан во время проведения выборов в традиционном формате с учетом возможных атак со стороны ВСУ.

На строительство второй очереди главного канализационного коллектора №20 в Краснодаре направят 1,7 млрд руб.

Сроки окончания реконструкции Краснодарского государственного цирка перенесли, объект планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. Всего в работы вложат 1,7 млрд руб.

Средний чек на стройматериалы в магазинах Краснодарского края по итогам семи месяцев 2025 года составил 9987 руб., что на 8% выше показателя прошлого года. Одновременно количество покупок сократилось на 5% в годовом выражении.

Компания «Термапарк» в марте 2026 года начнет строительство термального курорта в Мостовском районе Краснодарского края. Объем инвестиций в проект составит около 3 млрд руб.