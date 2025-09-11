На Кубани подготовили резервные помещения для проведения выборов при атаке БПЛА

В Краснодарском крае предусмотрены резервные помещения для обеспечения безопасности граждан во время проведения выборов в традиционном формате с учетом возможных атак со стороны ВСУ. Всего в восьми приграничных субъектах России организовано 6,6 тыс. таких помещений, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Резервные помещения оборудованы в Республике Крым, Севастополе, Белгородской, Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областях. В целом по 73 регионам, где назначены выборы различного уровня, подготовлено 29,2 тыс. подобных помещений. Здания обеспечены всем необходимым, включая альтернативные источники электроснабжения.

Госпожа Памфилова подчеркнула, что системы избирательных комиссий России лидируют по цифровизации и применению новых технологий, но необходимо быть готовыми проводить выборы даже в экстремальных условиях, без электроснабжения, связи и интернета. Она отметила, что резервные помещения служат «страховкой» на случай кибератак, информационных и психологических воздействий.

Выборы губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара пройдут 12–14 сентября 2025 года. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: Вениамин Кондратьев («Единая Россия»), Александр Сафронов (КПРФ), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской («Справедливая Россия — патриоты — за правду»).

Анна Гречко