Завершение реконструкции цирка в Краснодаре перенесли на 2029 год

Сроки окончания реконструкции Краснодарского государственного цирка перенесли, объект планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. Всего в работы вложат 1,7 млрд руб. Соответствующее постановление губернатора Кубани опубликовано на сайте администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот с презентации Фото: Скриншот с презентации

Изначально завершение работ планировалось до 2026 года. Реконструкция разделена на два этапа. Первый стоимостью 17,3 млн руб. предполагал демонтаж чаши бассейна, разбор покрытия и вывоз инженерных коммуникаций. Эти работы выполняло курганское ООО «Арагацстрой». Второй этап включает восстановление здания и возведение подземного паркинга на 192 места.

Краснодарский цирк открылся в 1970 году и не модернизировался около полувека. В январе 2023 года здание закрыли на реконструкцию по проекту ООО «Архитектурное наследие».

После обновления цирк сможет принимать 2,1 тыс. зрителей.