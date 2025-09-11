На ll очередь коллектора №20 в Краснодаре выделят почти 3 млрд руб субсидий

На строительство второй очереди главного канализационного коллектора №20 в Краснодаре с устройством этапов направят 1,7 млрд руб. в 2025 году, 1,1 млрд руб. в 2026 году и 9,4 млн руб. в 2027 году. Средства выделяются из бюджета Краснодарского края, соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации региона.

Всего на организацию водоотведения в кран предусмотрены 3,6 млрд руб. в 2025 году, 3,3 млрд руб. в 2026 году и 1,5 млрд руб. в 2027 году. Финансирование получат 22 муниципалитета, при этом наибольший объем субсидий направлен Краснодару, на втором месте — Лабинск (939,6 млн руб. в 2025 году и 976,4 млн руб. в 2026 году). В городе планируется реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 17 тыс. куб. м в сутки.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, протяженность коллектора №20 составит 23 км. Объект будет включать три насосные станции и 78 котлованов, а к нему подключат все новые микрорайоны на северо-западе и северо-востоке города.

Ранее заместитель мэра краевой столицы Максим Онищенко оценивал стоимость строительства коллектора в 20 млрд руб., при этом мощность объекта составит 150 тыс. куб. м в сутки.

Анна Гречко