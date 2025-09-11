За год средний чек на стройматериалы на Кубани вырос на 8%

Средний чек на стройматериалы в магазинах Краснодарского края по итогам семи месяцев 2025 года составил 9987 руб., что на 8% выше показателя прошлого года. Одновременно количество покупок сократилось на 5% в годовом выражении, сообщает Business FM Краснодар со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД».

Эксперты связывают тенденцию с переходом потребителей к сберегательной модели поведения и общим снижением числа покупок в непродовольственном сегменте. Рост среднего чека объясняют подорожанием себестоимости и логистики, а также повышенным спросом на более качественные товары.

Вячеслав Рыжков