Главные новости к утру 11 сентября

Американский правый активист Чарли Кирк скончался, сообщил президент США Дональд Трамп. В больницу господина Кирка доставили после покушения — в активиста выстрелили во время дебатов в университете штата Юта.

Член палаты представителей Джо Уилсон сообщил о внесении в Конгресс США законопроекта, цель которого — восстановить поправку «Джексона-Вэника». По его словам, это позволит прекратить любую торговлю с Россией. Поправка вводит ограничения на торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими права человека.

МАГАТЭ признало наличие давления Украины на российских сотрудников Запорожской АЭС. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, этот факт был отражен в докладе агентства.

Сергей Янчуков, выкупивший российский бизнес золотодобытчика «Полиметалл», оптимизирует портфель этой компании. Одна из ее структур с лицензиями на участки в Хабаровском крае отошла местной Охотской ГГК, которая ранее сама входила в «Полиметалл». Сделка может объясняться нежеланием инвестировать в долгую разведку, несмотря на рекордные цены на золото.

Российский рынок труда в IT-секторе демонстрирует парадоксальную динамику: при заметном росте числа резюме работодатели фиксируют нехватку квалифицированных кадров. Снижение спроса в связи с оптимизацией IT-бюджетов усугубляет дисбаланс, а работодатели и рекрутеры отмечают необходимость долгого поиска подходящих кадров.

Сегмент кредитных карт в августе перешел к активному росту. Выдачи за месяц выросли более чем на 20% и в количественном выражении оказались на уровне декабря прошлого года, а в денежном — даже выше. Банки в условиях смягчения ДКП они могут выдавать кредитные карты с высокими ставками, которые не будут меняться, в то время как стоимость фондирования этих продуктов будет постепенно падать.

Польша обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание в связи с проникновением БПЛА в ее воздушное пространство.

Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Госдумы РФ, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Он разыскивается с 2022 года по линии СБУ Тернопольской области.

Американская технологическая корпорация Oracle заключила с разработчиком решений в сфере искусственного интеллекта OpenAI сделку стоимостью в $300 млрд. Контракт, выполнение которого рассчитано на пять лет, подразумевает предоставление в аренду дата-центров общей мощностью 4,5 ГВт на территории США.

Мэр Мехико Клара Бругада сообщила, что минимум 57 человек пострадали в результате взрыва газовой автоцистерны. По предварительной версии, цистерна объемом 49,3 тыс. литров перевернулась, после чего произошла серия взрывов. Точные причины инцидента неизвестны.