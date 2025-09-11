Польша запросила заседание СБ ООН в связи с инцидентом с БПЛА

Польша направила запрос в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание в связи с проникновением БПЛА в ее воздушное пространство. Об этом сообщило постпредство Южной Кореи при ООН, которое в сентябре исполняет обязанности председателя органа. По информации источника ТАСС, заседание может состояться в пятницу.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что ночью было зафиксировано 19 таких нарушений, и все дроны летели с территории Белоруссии.

В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора для начала консультаций между членами альянса.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 10 сентября ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК Украины. В ведомстве подчеркнули, что удары по территории Польши не планировались, а дальность БПЛА, якобы пересекших границу, не превышает 700 км.