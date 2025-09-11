Золотодобытчики просеивают активы

Сергей Янчуков, выкупивший российский бизнес золотодобытчика «Полиметалл» (MOEX: POLY), оптимизирует портфель этой компании. Одна из ее структур с лицензиями на участки в Хабаровском крае отошла местной Охотской ГГК, которая ранее сама входила в «Полиметалл». Сделка может объясняться нежеланием инвестировать в долгую разведку, несмотря на рекордные цены на золото.

Структура «Полиметалла» вышла из капитала Новой охотской рудной компании (НОРК), в портфеле которой три лицензии на пользование недрами с запасами золота в Охотском районе Хабаровского края, следует из ЕГРЮЛ. Новым владельцем НОРК стала Охотская ГГК.

«Полиметалл» — второй по объему производитель золота в РФ, сказано в рейтинге АКРА. Объем выпуска по итогам 2024 года — 1,3 млн унций. Активы расположены в Магаданской области, Хабаровском крае, Свердловской области, Чукотском автономном округе и Якутии. Совокупная ресурсная база на конец 2023 года оценивалась в 39 млн унций (по классификации JORC). В феврале 2024 года российский «Полиметалл» приобрела структура «Мангазеи» Сергея Янчукова. Продавец — Polymetal — сохранил активы в Казахстане и сменил название на Solidcore Resources.

Охотская ГГК управляет фабрикой мощностью 600 тыс. тонн руды в год на месторождении Хаканджинское в Охотском районе Хабаровского края, ведет добычу на участке Кундуми в Аяно-Майском районе. Ранее входила в Polymetal, а в конце 2018 года была продана группе частных российских инвесторов. В «Мангазее», Охотской ГГК и «Полиметалле» комментарий не предоставили.

НОРК создана в 2021 году как совместное предприятие (СП) «Полиметалла» и Новой рудной компании (НРК; сегодня называется «Восток»), подразделения корпорации «Энергия» экс-главы Минэнерго Игоря Юсуфова. Как сообщал «Интерфакс», НРК внесет в СП участок Высокий, ресурсы которого по классификации РФ оцениваются в 37,2 тонны золота, «Полиметалл» — Ветвистый, Охотская ГГК — Пуркикит. В 2023 году «Полиметалл» консолидировал НОРК. В отчетности НОРК сказано, что лицензия на Высокий действует до 28 февраля 2043 года, на Ветвистый и Пуркикит — до конца 2026 года.

Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что «Мангазея» приобрела российский «Полиметалл» вместе с чистым долгом в $2,2 млрд, а НОРК работала с низкими финансовыми показателями, окончила прошлый год без выручки, в том числе из-за высоких затрат на геологоразведочные работы. «Полиметаллу» нужны крупные запасы, а не долгие и медленные разведки, добавляет другой собеседник “Ъ”. Пока будут разведываться запасы, ценовая конъюнктура может измениться, а сколько средств может уйти — неизвестно, поясняет он. Промышленный эксперт Максим Худалов добавляет, что участки НОРК расположены в удаленном районе, где строительство мощностей обойдется довольно дорого.

Директор Aspring Capital Антон Федотов также считает, что сделка, вероятнее всего, связана с пересмотром стратегических приоритетов в пользу ключевых активов. По словам одного из источников “Ъ”, сейчас «Полиметалл» в основном занимается проектами с быстрой отдачей, например подготовкой к запуску обогатительной фабрики на Ведуге, «Полярной медью» в Красноярском крае и вольфрамовым месторождением Агылки в Якутии.

Юрист White Stone Виктор Машинский считает, что основные условия сделки по продаже НОРК касались лицензий. На конец 2024 года их стоимость в отчетности компании оценивалась в 480,6 млн руб., за год оценка увеличилась на 147,84 млн руб. По словам господина Машинского, договор купли-продажи, вероятно, содержит корректировки покупной цены (в большую или меньшую сторону) в том числе в зависимости от фактических запасов.

Котировки золота обновляют исторические максимумы (см. “Ъ” от 10 сентября). Вечером 10 сентября фьючерсы на бирже COMEX дорожали на 0,1%, до $3,68 тыс. за унцию. Аналитики «Альфа-инвестиций» отмечали, что, учитывая текущее соотношение спроса и предложения, а также сохраняющуюся поддержку со стороны регуляторов и институциональных инвесторов, потенциал роста цен в среднесрочной перспективе сохраняется.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова