Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы РФ, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, сообщает ТАСС 11 сентября со ссылкой на базу данных украинского МВД. Он разыскивается с 2022 года по линии СБУ Тернопольской области.

Господину Фетисову заочно предъявили обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Агентство отмечает, что СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, глава киевского режима Владимир Зеленский периодически подписывает указы о санкциях против российских граждан и юрлиц, а также против граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с Россией.

Эрнест Филипповский