МАГАТЭ признало наличие давления Украины на российских сотрудников ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало наличие давления Украины на российских сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС). По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, этот факт был отражен в докладе агентства.

«Авторы доклада наконец-то признали факт наличия стресса у сотрудников ЗАЭС, а не только у персонала украинских установок. Вызван он непрекращающимися провокациями и угрозами в адрес российских работников и членов их семей со стороны Украины”,— сказал господин Ульянов (цитата по ТАСС).

По его словам, российская сторона неоднократно передавала руководству МАГАТЭ материалы об этом.

Выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, Михаил Ульянов заявил, что претензии агентства на доступ ко всем местам на ЗАЭС — необоснованны. По его словам, ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность самих экспертов, так как интенсивность украинских обстрелов «только увеличилась».

Господин Ульянов призвал МАГАТЭ дать «жесткую и однозначную оценку» действиям Украины, предупредив, что замалчивание ситуации может подтолкнуть Киев к новым «преступлениям».