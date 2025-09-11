Бесценные кадры

Российский рынок труда в IT-секторе демонстрирует парадоксальную динамику: при заметном росте числа резюме работодатели фиксируют нехватку квалифицированных кадров. Снижение спроса в связи с оптимизацией IT-бюджетов усугубляет дисбаланс, а работодатели и рекрутеры отмечают необходимость долгого поиска подходящих кадров.

С января по август 2025 года российские работодатели открыли более 88 тыс. вакансий для программистов и разработчиков, рассказали “Ъ” эксперты hh.ru. В среднем на одну вакансию приходится 14 активных резюме. Конкуренция максимальна среди «джунов» — 18,6 резюме на вакансию, чуть ниже у «мидлов» — 14,7, тогда как «синьоров» по-прежнему не хватает — 3 («джуны» на IT-сленге — начинающие специалисты, «мидлы» — специалисты со средним уровнем опыта, «синьоры» — опытные). Эти же коэффициенты в прошлом году, по данным hh.ru, составляли 9,8 у «джунов», 7,5 у «мидлов» и 1,1 у «синьоров».

Значение ниже 3,9 определяется экспертами hh.ru как дефицит, от 4 до 7,9 — умеренный уровень конкуренции, от 8 до 11,9 — высокий уровень конкуренции, больше или ровно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочее место.

Среди основных факторов, повлиявших на изменение уровня конкуренции в IT, в hh.ru приводят более осторожный формат найма кадров из-за оптимизации бюджетов бизнесом. Это приводит к снижению спроса на кадры, а вот желание россиян «зайти в IT» не сократилось. Более того, «джуны» последних лет, обучившиеся на быстрых онлайн-курсах в «ковидные годы», сейчас постепенно переходят в разряд «мидлов», что увеличивает как их количество на рынке, так и их запросы. Но многие недавние выпускники курсов и вузов не обладают достаточными практическими навыками для выполнения коммерческих задач. Это создает парадоксальную ситуацию: при большом количестве соискателей компании по-прежнему испытывают дефицит квалифицированных кадров, что замедляет срок закрытия вакансий.

«Рынок труда — один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов. В сфере IT общая неэффективность усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей»,— рассказал гендиректор hh.ru Дмитрий Сергиенков.

С тем, что молодым IT-специалистам без практического опыта трудоустроиться сложно, согласны в SuperJob. Работодателям сегодня нужны сотрудники «мидл» и «синьор» уровня. В компании отмечают снижение количества вакансий в IT (на 10% за год) при приросте числа резюме (на 12% за год). По данным «Хабр.Карьеры», во второй половине 2025 года количество вакансий сократилось на 17%, а среднее число откликов на одну вакансию выросло на 14%. При этом на позиции для «джунов» приходится в среднем 129 откликов, для «синьоров» — 58 (хотя не все принадлежат именно к этим уровням). Снижение количества вакансий уровня «джунов» и «мидлов» по сравнению с 2024 годом отмечает директор по стратегическому HR компании «Рексофт» Кира Лопаткина. Тенденция, по ее словам, косвенно приводит к готовности кандидатов данного уровня к снижению зарплатных ожиданий.

«На "джуновские" позиции приходит огромное количество откликов, до 30–40 резюме, но из них максимум 30% подходят по базовым требованиям. Остальные — либо полные новички, либо люди, переходящие из других сфер без должной подготовки»,— отмечает HR-директор Minervasoft Руслан Магеря. С «синьорами» ситуация противоположная: на последние три позиции было всего 5–8 подходящих кандидатов.

В Минцифры сообщили, что «компании активно нанимают отечественных разработчиков и покрывают свои потребности в кадрах». С этого года реализуются госпроекты, направленные на переформатирование студентов в IT. Так, планируется дать IT-компаниям кадры, готовые вскоре занять позиции «мидлов» и с опытом — «синьоров». Всего до 2030 года на обучение по программам топ-уровня для IT-разработчиков планируется принять не менее 5 тыс. студентов, говорят в Минцифры.

Филипп Крупанин