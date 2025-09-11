Мэр Мехико: 57 человек пострадали при взрыве газовой цистерны

Мэр Мехико Клара Бругада сообщила, что минимум 57 человек пострадали в результате взрыва газовой автоцистерны. Об этом она рассказала в соцсети Х.

По предварительной версии, цистерна объемом 49,3 тыс. литров перевернулась, после чего произошла серия взрывов. Точные причины инцидента неизвестны.

В результате из 57 раненых 19 находятся в тяжелом состоянии. Для их эвакуации использовались вертолеты и кареты скорой помощи. Повреждения также получили 18 автомобилей.