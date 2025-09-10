Соратник Трампа Чарли Кирк умер после покушения

Американский правый активист Чарли Кирк скончался, сообщил президент США Дональд Трамп. В больницу господина Кирка доставили после покушения — в активиста выстрелили во время дебатов в штате Юта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарли Кирк

Фото: Trent Nelson / The Salt Lake Tribune. / Reuters Чарли Кирк

Фото: Trent Nelson / The Salt Lake Tribune. / Reuters

«Никто не понимал молодежь США и не проникался к ней чувствами лучше, чем Чарли. Все, особенно я, любили его и восхищались им, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и всей семье»— написал президент США.

В господина Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юта. На распространившихся в интернете кадрах видно, что пуля попала активисту в шею.

Чарли Кирк — известный американский правый активист. Он поддерживал Республиканскую партию и Дональда Трампа. Часто выступал на различных медиа-платформах и проводил лекции и дебаты в колледжах.