Oracle и OpenAI заключили крупнейший контракт в сфере облачных вычислений

Американская технологическая корпорация Oracle заключила с разработчиком решений в сфере искусственного интеллекта OpenAI сделку стоимостью в $300 млрд. Контракт, выполнение которого рассчитано на пять лет, подразумевает предоставление в аренду дата-центров общей мощностью 4,5 ГВт на территории США, сообщает The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что подобный объем мощности сопоставим с количеством электроэнергии, потребляемым 4 млн домов. Контракт вступает в силу в 2027 году и называется «рискованной авантюрой». OpenAI в настоящее время имеет годовой доход на уровне $10 млрд, это существенно меньше $60 млрд, которые ей предстоит выплачивать ежегодно на протяжении пяти лет. Oracle же концентрирует «значительную часть своей будущей выручки» на одном клиенте, кроме того, будет вынуждена взять кредит на введение в эксплуатацию новых центров обработки данных.

Накануне сделки Oracle успешно отчиталась о квартальных показателях, после чего акции корпорации выросли на 39,7% за сутки, что увеличило личное состояние ее основателя Ларри Эллисона на $101 млрд, до $393 млрд. В результате он по величине богатства обогнал американского предпринимателя Илона Маска.

