В США внесли законопроект о восстановлении поправки «Джексона-Вэника» против РФ

Член палаты представителей Джо Уилсон сообщил о внесении в Конгресс США законопроекта, цель которого — восстановить поправку «Джексона-Вэника». По его словам, это позволит прекратить любую торговлю с Россией.

В социальной сети Х господин Уилсон написал, что он «благодарен за возможность внести этот законопроект …прекращающий любую торговлю» после «атаки на Польшу». Он добавил, что экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Джон Керри «неправомерно отменили» этот закон во время «ошибочной “перезагрузки” отношений с Россией».

Поправка «Джексона-Вэника» была принята в 1974 году. Она вводила ограничения на торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими права человека. Действовала во время существования СССР. После распада союза действие поправки было приостановлено, но фактически она продолжала применяться, пока не была отменена Бараком Обамой в 2012 году.