Главные новости за 10 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Государственного Эрмитажа. Он продолжит руководить музеем в Петербурге в течение следующих пяти лет. Господин Мишустин подписал соответствующее распоряжение 10 сентября. Михаил Пиотровский занимает кресло гендиректора Эрмитажа с 1992 года.

Япония планирует закрыть все шесть филиалов НКО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей», один из которых находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров островного государства Есимаса Хаяси. В качестве причины такого решения он назвал состояние отношений между Токио и Москвой, а также ситуацию внутри России.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Контактная сеть железных дорог», его дочернего ООО «Электрификация железных дорог», а также ООО «Материалы контактной сети» и ООО «НПО "Магистраль"», зарегистрированных в Петербурге. Эти компании подозреваются в заключении картельного сговора на торгах по электрификации железных дорог на сумму более 5,6 млрд рублей. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Вкладчикам Таврического банка начали выплачивать страховые возмещения, сообщили в агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Граждане могут обратиться с заявлением о выплате через сайт АСВ или «Госуслуги». Средства перечислят по номеру карты «Мир» или по реквизитам счета. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить до 57 тыс. вкладчиков. Размер страхового возмещения — 1,4 млн рублей, включая начисленные проценты по вкладам.

Губернатору Петербурга Александру Беглову во время визита в Узбекистан представили три варианта будущего квартала «Санкт-Петербург» в Новом Ташкенте. Глава города на Неве также посетил место, где будет реализован этот проект. Как сообщили в пресс-службе Смольного, рабочая группа разработала три концепции архитектурных решений для квартала — «Парадный Петербург», «Петербургские улицы» и «Петербургские кварталы».

Полиция на двое суток задержала владельца ООО «ЛК Менеджмент» группы «Лидер Консалт» Дмитрия Кима и генерального директора компании Аркадия Михайлова. В «Лидер Консалт» и связанные с фирмой организации 10 сентября пришли с обысками. Операция прошла в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье об организации незаконной миграции, совершенной организованной группой.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе форума «Энергия возможностей» заявил, что власти 47-го региона обсуждают ограничения на привлечение мигрантов в социальные учреждения и сферы, связанные с безопасностью. По мнению господина Дрозденко, регион столкнулся с нехваткой квалифицированных специалистов в различных отраслях и подчеркнул необходимость развития собственных кадров.

Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга учла заявку на установление зоны комплексного развития территории (КРТ) на участке площадью 320 га в Шушарах, недалеко от района Славянка. Там могут построить более 4 млн кв. м жилья. Заявку на рассмотрение комиссии подала администрация Пушкинского района Петербурга. Согласно данным Росреестра, земля в этой зоне принадлежит ООО «Стройагробалт», передавшему в начале 2025 года участок в доверительное управление ООО «Амулет».

Сотрудники ФСБ задержали замдиректора по строительству АО «Метрострой Северной Столицы» Алексея Хренова. Он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при утилизации грунта во время строительства. Также по этому делу задержан гендиректор ООО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» Дмитрий Кузнецов. Позднее стало известно, что Ленинский районный суд избрал господину Хренову меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Правительство Санкт-Петербурга направит почти 430 млрд рублей на развитие дорог, метро и других транспортных объектов в 2026-2028 годах. Власти города планируют начать реконструкцию трех вестибюлей метрополитена, сообщил депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок. Речь идет о вестибюлях станций «Нарвская», «Электросила», «Площадь Александра Невского – 2». Также чиновники займутся проектированием шести трамвайных линий — они появятся в Приморском, Красногвардейском и Красносельском районах.